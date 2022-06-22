شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى يسجل هدفا نموذجيا ويتقدم لبيراميدز على إيسترن كومبانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إسلام عيسى لاعب فريق بيراميدز، هدف التقدم لفريقه من تسديدة نموذجية، فى شباك إيسترن كومبانى بالدقيقة 20 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز، ويعد هذاالهدف هو الأول لإسلام عيسى فى الموسم الجارى.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي، خط الوسط: هشام محمد - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - وليد الكرتي، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - أحمد سامي - إيريك تراوري - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس.

فيما يضم تشكيل إيسترن كومبانى كلاً من.. حراسة المرمي: أحمد بوسكا، خط الدفاع: حسام حسن - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - خالد مصطفى، خط الوسط: محمد خليفة-محمد ناصر (مودي) -أحمد داهش -أحمد حمزة (حمزاوي)، الهجوم: عماد ميهوب - محمد بن علي طرابلسي

البدلاء: عمرو حسام - محمد رمضان- أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبد الغني- محمود نعيم - يوسف رمضان - أحمد حجي -عمر فاروق (ميرة) - أحمد تمساح.

و ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 43 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.