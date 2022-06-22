شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يهاجم الزمالك بـ "بامبو ومنسى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيلة الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وجاء التشكيل علي النحو التالي
محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
احمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد.