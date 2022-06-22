شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى وإبراهيم عادل فى هجوم بيراميدز وميهوب يقود إيسترن فى مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لخوض مباراة إيسترن كومباني في الدوري والتي تقام في السابعة مساء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: هشام محمد - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - وليد الكرتي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - أحمد سامي - إيريك تراوري - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس.

فيما أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني، عن تشكيلة الفريق في مباراة بيراميدز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

خط الدفاع: حسام حسن - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - خالد مصطفى

خط الوسط: محمد خليفة-محمد ناصر (مودي) -أحمد داهش -أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم: عماد ميهوب - محمد بن علي طرابلسي

البدلاء: عمرو حسام - محمد رمضان- أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- محمود نعيم - يوسف رمضان - أحمد حجي -عمر فاروق (ميرة) - أحمد تمساح.