شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. منتخب مصر لكرة الصالات يتقدم على الجزائر 2 / 0 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة بقيادة هشام صالح على منتخب الحزائر بهدفين دون رد في الشوط الأول في البطولة المقامة بالسعودية .

وتعادل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، مع نظيره العراقي بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري.

كانت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، قد غادرت القاهرة، السبت الماضى، متجهة إلى الدمام للمشاركة فى بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، وهم: محمود عبد الوهاب، وجمال عبد الناصر، وأحمد فكرى، ومصطفى عيد، وإبراهيم السيد صلاح، وأحمد عبد القادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبد الله، وطارق أحمد، ومحمد عبد الحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، وعبد الرحمن عيد.