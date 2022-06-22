شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: مصطفى شوبير خامة مبشرة والأهلى لا يعرف المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندرى، إن مصطفى شوبير حارس الأهلى الشاب خامة مبشرة، ويؤدى بشكل جيد مع المارد الأحمر، مؤكدا أنه يتطور بشكل سريع جدا.

ووجه عبد المنصف خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" نصيحة لمصطفى شوبير بعدم التفاته للانتقادات التي يتعرض لها من وقت لأخر، مشددا عليه بأن يتعامل بشكل طبيعى وينسى أنه ابن الكابتن شوبير.

أكد حارس الاتحاد السكندرى أن مصطفى شوبير يتواجد في النادى الأهلى نظرا لإمكانياته الفنية العالية، مشيرا إلى أن النادى الأحمر لا يعرف طريق المجاملات والحارس الشاب يلعب بين جدارنه لأن قدارته تؤهله إلى ذلك.

وطالب "أوسة" شوبير بضرورة التحلى بالثقة العالية ولا ينظر إلى سهام النقد ويكون رده في الملعب مثلما نجح وتألق في المباريات التي شارك فيها مع المارد الأحمر مشددا عليه بعدم الرد على أي هجوم أو تصريحات ويفرض نفسه في المستقبل.