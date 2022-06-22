شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد برفقة لاعب الزمالك السابق فى السخنة بعد العودة من إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على السفر إلى العين السخنة، برفقة صديقه وليد أنور لاعب الفريق السابق والمدير الإدارى لنادى السكة الحديد.

وتواجد طارق حامد برفقة وليد أنور فى العين السخنة للاستمتاع بوقتهما، بعدما عاد طارق من رحلة العلاج التأهيلى فى أسبانيا، نظرًا لمعاناته من ألام فى الرباط الصليبى الخلفى للركبة.



طارق حامد ووليد انور

ويبذل بعض الوسطاء محاولات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وطارق حامد لاعب الفريق، بعدما تغيب اللاعب عن الزمالك ما يقرب من 50 يوما دون الحصول على إذن من النادى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن هناك محاولات من الطرفين لتقريب وجهات النظر وإزالة أى سوء تفاهم فى محاولة أخيرة لتجديد تعاقد طارق حامد الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن الزمالك متمسك ببقاء اللاعب فى صفوفه لمواسم مقبلة.