شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يوافق على طلب الاتحاد السكندري ويعدل مكان مدرج مشجعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مبادرة تعكس العلاقة المحترمه بين الناديين وافقت إدارة نادي فاركو على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري بالسنتر خلال مباراة الفريق المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وعلى الرغم ان لقاء فاركو والاتحاد السكندري ستقام على ملعب فاركو رسمياً كما محدد لها في جدول الدوري الممتاز إلا أن إدارة نادي فاركو وافقت على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري في السنتر.

وتلقت إدارة نادي فاركو الشكر من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على اللافته الطيبة الخاصة بحضور الجماهير.

ويلتقي فاركو مع نظيره الإتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب الإسكندرية.