شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المحاضرة الأخيرة للأهلي قبل مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه قبل مباراتهم ضد غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري.

ويعقد قمصان المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مباراة المحلة في السابعة إلا 10 دقائق لوضع الرتوش الأخيرة على الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في مباراته ضد المحلة، والتشكيل النهائي الذي سيخوض المباراة.

ومن المقرر أن يتحرك أتوبيس الأهلي في السابعة والنصف إلى استاد الأهلي والسلام لخوض المباراة المقرر اقامتها في التاسعة والنصف.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الليلة: محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وبدر بانون وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وبيرسي ‏تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.

‏وخاض الأهلي 18 مباراة في الدوري حتى الآن، ويمتلك في رصيده 41 نقطة، يحتل بها المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي في 12 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وسجل 40 هدفاً واستقبلت شباكه 14هدفاً ليكون الأهلي بذلك أفضل هجوم، وأقوى دفاع في المسابقة حتى الآن.

أما غزل المحلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 24 هدفاً.

وفاز الأهلي على غزل المحلة 3-2 في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالمحلة يوم 22 نوفمبر الماضي، وسجل ثلاثية الأهلي في هذه المباراة ، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول.