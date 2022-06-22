شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح سبب استبعاد "نيمار" من مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني للزمالك عن سر استبعاد سيد عبد الله " نيمار" من قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

وأكد الجهاز الفني أن سيد عبد الله تعرض لإصابة بشد عضلي، وفضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني استبعاده من القائمة التي ستخوض اللقاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.