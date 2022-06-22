شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ممدوح ينضم لقائمة إصابات الاتحاد السكندرى وشكوك حول مصير "ميسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كريم ممدوح لاعب الاتحاد السكندرى لقائمة الإصابات بصفوف زعيم الثغر ليتأكد غيابه عن مباراة فاركو المقرر لها 27 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتحوم الشكوك حوص مصير أحمد عادل "ميسي" من اللحاق بمباراة فاركو بعد شكواه من بعض الألآم في "صابونة" الركبة ليخضع لجلسة علاج طبيعى بعدما طلب عماد النحاس تجهيزه لمباراة فاركو المقبلة في الدورى.

ومنعت ألآم الظهر كريم ممدوح من خوض مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة لينضم مع زملائه الأنجولى مابولولو الذى أثبتت الأشعة إصابته بمزق في العضلة الأمامية سيغيب على أثرها 3 أسابيع وكذلك فوزى الحناوى الذى تعرض للإصابة بشرخ في وجه القدم وسيغيب 3 أسابيع هو الأخر.

من ناحية أخرى صرف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على صرف مكافأة للاعبى الفريق بعد الفوز على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستأنف الاتحاد السكندرى تدريباته بالأمس الثلاثاء بعد الراحة التي منحها لهم عماد النحاس بعد مباراة المقاصة لاعطائهم فرصة التقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات التي تتعرض له المسابقة.