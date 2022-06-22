لجنة الانضباط تهدد الأهلي السعودي بخصم 3 نقاط أو الهبوط للدرجة الأدنى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

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وجهت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحذيرا لنادي أهلي جدة بخصم 3 نقاط من رصيده في الموسم الجاري أو هبوطه للدرجة الأدنى، في حال استمرار امتناعه عن تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات باتحاد كرة القدم بسداد مليوني ريال لصالح نادي الفيصلي.



وكانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت قرارا في وقت سابق يلزم الأهلي بدفع مبلغ مليوني ريال للفيصلي، كمستحقات متأخرة في صفقة التعاقد مع يزيد البكر، إضافة إلى دفع مبلغ 5000 ريال رسوم تقاضي، ومبلغ 163,720 ريالا للزلفي، كنسبة مساهمة تضامنية في تدريب اللاعب، ومبلغ 5000 ريال أخرى رسوم تقديم تلك الدعوى.

ووفقا لبيان لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والصادر اليوم الأربعاء، فقد ألزمت الأهلي بدفع 500 ألف ريال غرامة تأخير، و100 ألف ريال كرسوم للتقاضي.