شكرا لقرائتكم خبر عن الندرى يقترب من التشكيل الأساسى لغزل المحلة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على عودة أحمد الندرى للتشكيل الأساسى للفريق اليوم أمام الاهلى عقب أنتهاء إيقاف اللاعب المباراة الماضية.

وظهر أحمد الندرى بشكل قوى في المباريات الودية الذى أجرها فريق غزل المحلة الفترة الماضية و استعادة اللياقة البدنية و الفنية له .

وكان أعلن مصطفى عبده قائمة الفريق تضم 20 لاعبا يمثلون القوة الضاربة فى زعيم الفلاحين أستعدادا لمواجهة الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الاهلى و السلام في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

تضم القائمة كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى.

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معـاذ الحنــاوي ، هاني عـادل ، مصطفى العــش ، إيهــاب سميــــر ، خـالد سـامي ، محمد بـازوكا .

خط الوسط .. أحمد الســيد ، يحيـى حـامد ، خالد الإخميمي ، أحمد النـادري ، حميد مـاو ، وليد مصطفى ، باولون فوافي ، أحمد الشيــخ ، هشــام بلحــة .

الهجوم .. ماليك توريه ، عبده يحيى .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات.