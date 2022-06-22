شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات جمعت الزمالك والبنك الأهلى قبل صدام الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع البنك الأهلى باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 3 مواجهات قبل صدام الليلة، فاز الزمالك مرة انتهت مباراتان بالتعادل، سجل الزمالك 6 أهداف ، تلقت شباكه 3 أهداف كالتالى: