شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات جمعت الزمالك والبنك الأهلى قبل صدام الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع البنك الأهلى باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 3 مواجهات قبل صدام الليلة، فاز الزمالك مرة انتهت مباراتان بالتعادل، سجل الزمالك 6 أهداف ، تلقت شباكه 3 أهداف كالتالى:
اللقاء الأول انتهى بفوز الزمالك 4-1
اللقاء الثانى انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1
اللقاء الثالث انتهى بالتعادل الأيجابى 1-1
عقد جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك عدة جلسات مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة استكمال مشوارهم القوى بعد التعادل الذى حققوه أمام الأهلى بهدفين لمثليهما وهو ما أثلج صدور المشجعين، خاصة أن الفريق كان متأخرا بهدف مقابل لا شىء فى الشوط الأول واستطاع التقدم بهدفين مقابل هدف في الشوط الثانى قبل أن يتعادل الأهلى بهدفين لمثليهما.
وطلب فيريرا من لاعبيه ضرورة الضغط من الدقيقة الأولى على لاعبى البنك الأهلى من أجل خطف هدف المبادرة لإراحة الأعصاب، خاصة أن المنافس أحد الفرق القوية بالمسابقة، والتي تجيد اللعب أمام الكبار ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي ولم تخسر سوى خمس مباريات فقط.