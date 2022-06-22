الامارات | بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمون اليوم الأربعاء عن بيع أكثر من 1.2 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أن أحدث مرحلة لبيع التذاكر، عبر قرعة عشوائية، أغلقت في نهاية أبريل نيسان الماضي وشهدت 23.5 مليون طلب لشراء تذاكر، وكان أكبر عدد من الطلبات من البرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك وقطر والسعودية وأمريكا.

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن كأس العالم في قطر "اعتقد أنه بيعت 1.2 مليون تذكرة بالفعل لذا تشتري الجماهير التذاكر بالفعل ومتحمسة للحضور".

وأضاف أن إجمالي مليوني تذكرة ستكون متاحة خلال 28 يوما بالبطولة التي تقام في شهري نوفمبر وديسمبر.

وستكون الفرصة المقبلة للحصول على التذاكر بأسبقية الحضور لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

واكتملت مباريات تصفيات كأس العالم وحجز 32 منتخبا مقاعدهم في النهائيات بالفعل، وتتطلع قطر لاستقبال 1.2 مليون زائر، أي ما يقرب من نصف عدد سكانها.

وقال الذوادي في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرج إن المنظمين يعملون على تجنب التلاعب بالأسعار ورغم أن مجتمع الأعمال المحلي يجب أن يستفيد يجب أن تكون البطولة في متناول جميع المشجعين.

وتعلقت بعض المخاوف بتكلفة وتوفير أماكن إقامة مع إتاحة أقل من 30 ألف غرفة فندقية وفقا لأحدث أرقام موقع قطر للسياحة.

وأوضح منظمون أن 80 في المئة من هذه الغرف مخصصة بالفعل لضيوف الفيفا.

وواصل الذوادي "سعينا لضمان توفير عروض مختلفة لفئات مختلفة من الأسعار المعقولة بين 80 و100 دولار في الليلة إلى العروض الأعلى بفنادق ذات خمس نجوم".

كما توفر قطر بعيدا عن الفنادق 65 ألف غرفة في شقق وفيلات للجماهير ونحو أربعة آلاف غرفة في سفينتين سياحيتين بميناء الدوحة.

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