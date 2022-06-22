شكرا لقرائتكم خبر عن ختام اختبارات المرحلة الأولى للناشئين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت اختبارات الناشئين لكرة القدم لليوم السابع على التوالي، في ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر، حيث اختتمت اليوم اختبارات المرحلة الأولى لجميع المراحل السنية، ومن المقرر أن تبدأ غدًا الخميس اختبارات التصفية الثانية، وتستمر حتى يوم السبت ٢٥ يونيو الجاري.

وبدأت اختبارات الناشئين بالأهلي يوم الخميس الماضي، لمواليد ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥، ثم بدأت اختبارات مواليد ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢ يوم السبت، قبل أن تبدأ اختبارات مواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ يوم الاثنين واستمرت حتى اليوم الأربعاء.

وتبدأ غدًا الخميس اختبارات المرحلة الثانية، والتي سيتم من خلالها اختيار أفضل العناصر تمهيدًا لخوضهم اختبارات المرحلة الثالثة، التي تبدأ يوم الأحد ٢٦ يونيو وتستمر حتى الثلاثاء ٢٨ يونيو.

وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي إقبالًا كبيرًا من المتقدمين لها، وذلك تحت إشراف مجموعة من مدربي فرق القطاع والأكاديمية والأجهزة الإدارية والطبية، الذين حرصوا على متابعة الاختبارات بتركيز كبير للبحث عن المواهب المميزة وانتقاء أفضل العناصر من بينهم من أجل ضمهم لقطاع الناشئين بالنادي