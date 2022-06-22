شكرا لقرائتكم خبر عن 94 مواجهة جمعت الأهلى وغزل المحلة قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ست مباريات وسجل 19 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

94 مباراة جمعت الأهلى وغزل المحلة 94 مباراة جمعت الأهلى وغزل المحلة التقى الأهلى وغزل المحلة فى 94 مباراة، كان الفوز حليف الأهلى فى 52 مباراة، فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى 12 مباراة. نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 126 مناسبة، في المقابل استقبلت شباك الأهلي 55 هدفا من المحلة، ونجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة فى 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24 مباراة. حسام حسن الهداف التاريخى لمواجهات الاهلى والمحلة حسام حسن الهداف التاريخى لمواجهات الاهلى والمحلة حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، بينما يعد خالد عيد المدير الفنى السابق لغزل المحلة هو هداف الفريق فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف بالتساوى مع الشورى. الرباعية أكبر فوز في مواجهات الاهلى والمحلة الرباعية أكبر فوز في مواجهات الاهلى والمحلة حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 فى ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.