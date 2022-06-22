شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 22 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها ..كيروش يوافق مبدئيا على العودة للمنتخب ..و انهاء الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي للأهلي و بيراميدز.

اتحاد الكرة: كيروش وافق مبدئياً على العودة للمنتخب و لم يطلب 200 ألف دولار ..وهناك 3 بدائل

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، لم يطلب 200 الف دولار للعودة لتدريب المنتخب كما تردد مشددين، أن المدرب وافق من حيث المبدأ على العودة إلا أنه طلب مهلة 10 أيام وهو الأمر الذي دفع المسئولين لوضع أسماء بديلة في القائمة المختصرة والتي تضم 3 أسماء سيتم المفاضلة بينهم بشكل نهائي ، ولكن يتواجد كيروش كأقوى الأسماء المرشحة.

اتحاد الكرة ينهي الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لمباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

أنهى مسئولو اتحاد الكرة و لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها يوم 26 يونيو الجارى في دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى .

نكشف تفاصيل الاتفاق السري بين الأهلي وكهربا بشأن غرامة الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل الاتفاق السري الخاص بـ"هوية" الطرف الذي سيتحمّل العقوبة المادية حال حدوثها بعد رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الزمالك وانتقاله للأهلي.

طارق العشري : مهند لاشين انتقل رسمياً إلى فيوتشر

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن مهند لاشين لاعب الطلائع انتقل إلى نادي فيوتشر بداية من الموسم الجديد ، و قام بالتوقيع على عقود إنتقاله رسمياً خلال الأيام الماضية .

الأهلي يُنهي الاتفاق مع شركة ألمانية عالمية لرعاية ملابس الفريق

انهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع شركة ملابس عالمية سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتكون راعي ملابس النادي بداية الموسم المقبل.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدورى الليلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

خالد الغندور : على مسئوليتى أبو جبل خارج الزمالك الموسم الجديد

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، وأن الحارس لن يجدد تعاقده مع القلعة البيضاء.