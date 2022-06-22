شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى يكرم وائل عبد العاطى على هامش بطولة العالم لشاطئية اليد فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرم الاتحاد الدولى لكرة اليد ، وائل عيد العاطى المدير الفنى لمنتخب كرة اليد الشاطئية على هامش بطولة العالم المقامة حاليا فى اليونان بمشاركة الفراعنة .

يأتى تكريم عبد العاطى كأفضل لأفضل وأول من ساهموا في نهضة كرة اليد الشاطئية بمناسبة مرور 30 عاما علي إنشاءها خاصة أنه حمل كأس عالم أول بطولة شاطئية .

وتلقى منتخب كرة اليد الشاطئية خسارة فى أول مشوار المنافسة أمام النرويج بنتيجة 2 /0 قبل أن يلتقى الدنمارك فى الفترة المسائية أمس الثلاثاء و يتلقى خسارة بنتيجة 2/1.

وصلت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية عصرأول أمس مقر إقامة فندق البعثة باليونان لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية والتى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 إلى 26 يونيو الشهر الجارى.

يضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مدير فنى وإسلام صابر مدرب عام والدكتور على الشناوى مدير إدارى والدكتور عصام نور الدين أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم كلاً من: محمد جمال - محمود أحمد بندقية - أحمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا أشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد أن توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى أقيمت بالمغرب.