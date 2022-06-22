شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الحصرى يقود فراعنة الطائرة فى البحر المتوسط بعد توصية الأولمبية برحيل فورمولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر فى اتحاد الكرة الطائرة على إنعقاد مجلس إدارة فى الوقت الحالى لتعيين حسن الحصرى مديرا فنيا للمنتخب الأول و معه أحمد عاشور مدرب عام بعد توصية اللجنة الأولمبية برحيل جيدو فورمولين .

وأرسلت اللجنة الأولمبية توصية لإتحاد الطائرة تفيد بعدم سفر جيدو مع المنتخب فى البحر المتوسط لسوء نتائجه السابقة مع الفراعنة .

عقد وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر اجتماع تسجيل بعثة مصر التي ستشارك في البطولة مع اللجنة المنظمة وذلك للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 5 يوليو القادم بمشاركة 26 دولة.

تم خلال اجتماع الترتيب لتسجيل النهائي لقائمة اللاعبين المشاركين وفقا للوائح البطولة واستلام مقرات الاقامة ومواعيد التدريبات للفرق المصرية.

وغادر وفد مقدمة البعثة يوم السبت الماضي برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والبعثة الادارية الاستاذة لميس غازي إدارة الشئون الفنية والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة والأستاذ خالد حسن والأستاذ عادل عبدالدايم الإدارة المالية وإداري البعثة الأستاذ طارق سليمان والأستاذ أشرف عابد والأستاذ محمد سليم والبعثة الطبيه الدكتورة أماني عبدالفتاح .