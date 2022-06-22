شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ركلات جزاء فى 3 مباريات بين الزمالك والبنك الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريقا الزمالك والبنك الأهلى باستاد المقاولون العرب فى إطار فعاليات الجولة الـ22 للدورى، ويدخل الزمالك اللقاء فى المركز الأول للدورى برصيد 45 نقطة، ويسعى إلى مواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد بالصدارة عن أقرب المنافسين فى ظل المنافسة الحامية بينه وبين الأهلى وبيراميدز، في المقابل يدخل البنك الأهلى اللقاء في المركز السابع برصيد 30 نقطة ويحاول لاعبوه تحقيق نتيجة إيجابية من أجل استكمال مشوارهم الناجح مع مديرهم الفني خالد جلال.

وتشتهر مباراة الزمالك والبنك الأهلى بأنها مباراة ركلات الجزاء، ففى الصدام الأول بين الفريقين فى 26 أبريل 2021 بالجولة 17 للدوري فاز الفارس الأبيض 4-1 واحتسبت ركلتا جزاء واحدة للزمالك والأخرى للبنك الأهلى، وسددت الركلتان بنجاح عن طريق أحمد السيد زيزو للزمالك وعاصم صلاح للبنك الأهلى وتعرض محمد بسيونى لاعب البنك للطرد.



ركلات الجزاء

وفى المباراة الثانية بين الفريقين والتى أقيمت فى 27 أغسطس 2021 بالجولة 34 للدوري والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، شهدت إهدار أحمد على لاعب البنك الاهلى ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع.

وفى المباراة الثالثة بين الفريقين التى أقيمت فى 22 نوفمبر 2021 بالجولة الخامسة للدوري والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، سجل زيزو ركلة جزاء للزمالك.