شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يفاضل بين 3 لاعبين للمشاركة أساسيا بوسط الأهلي أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة سامي قمصان بين 3 لاعبين للمشاركة أساسيا في وسط الأهلي واللعب بجوار عمرو السولية في مباراته ضد غزل المحلة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويفاضل قمصان بين اللعب بمحمود متولي في مركر رقم 6 لتعويض غياب الثنائي اليو ديانج وحمدي فتحي للإصابة، لاسيما وأنه شارك بعض الوقت في هذا المركز في مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك، أو اللعب برامي ربيعة في هذا المركز أيضا بجوار السولية.

والخيار الثالث أمام قمصان هو اللعب باللاعب الصاعد أحمد نبيل كوكا في مركز رقم 6 بجوار السولية ليقودا وسط الأهلي بمباراة المحلة، لاسيما أنه يؤدي بشكل جيد في هذا المركز وظهر بمستوى قوي في مباراتي فريقه ضد المصري بالسلوم وايسترن كومباني.

وحال اعتماد قمصان على متولي في وسط الملعب سيدفع بربيعة في قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم، بينما حال الدفع بربيعة في وسط الملعب قد يدفع بمتولي أو بانون أو محمد هاني في قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم.