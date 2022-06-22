شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم الأهلى من خدمات أحمد عبد القادر فى 4 مباريات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة إصابة أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى، بمزق فى منشأ العضلة الأمامية، والتى تعرض لها خلال مباراة القمة بين الاهلى والزمالك والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2 على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدورى.

وأكد الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبى لقطاع الناشئين والمتواجد مع الفريق الأول لحين ‏عودة الدكتور أحمد أبو عبلة، أن الأشعة التى أجراها أحمد عبد القادر لاعب الفريق أثبتت تعرضه لمزق فى منشأ ‏العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.‏

وبذلك يفقد النادى الأهلى خدمات أحمد عبد القادر أمام كل من غزل المحلة اليوم الأربعاء، وأمام بيراميدز بكأس مصر الأحد المقبل، وسموحة 29 يونيو الجارى، وأخيرا الجونة 5 يوليو المقبل، على أن يعود أمام فيوتشر المقرر لها 12 يوليو المقبل.

فى سياق متصل ينتظم محمد عبد المنعم لاعب الأهلى، فى التدريبات الجماعية ‏عقب مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء اليوم على استاد الأهلى و‏السلام، ضمن منافسات ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين والمتواجد مع الفريق الأول ‏لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة، إن عبد المنعم حالته مطمئنة ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة، وينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة ‏المحلة لتجهيزه للمرحلة المقبلة. ‏

وشارك محمد عبد المنعم فى عمليات الإحماء خلال مران الأهلى الجماعى الذى أقيم مساء أمس ‏على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة.