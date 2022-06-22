شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم الأهلى من خدمات أحمد عبد القادر فى 4 مباريات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة إصابة أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى، بمزق فى منشأ العضلة الأمامية، والتى تعرض لها خلال مباراة القمة بين الاهلى والزمالك والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2 على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدورى.
وأكد الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبى لقطاع الناشئين والمتواجد مع الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة، أن الأشعة التى أجراها أحمد عبد القادر لاعب الفريق أثبتت تعرضه لمزق فى منشأ العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.
وبذلك يفقد النادى الأهلى خدمات أحمد عبد القادر أمام كل من غزل المحلة اليوم الأربعاء، وأمام بيراميدز بكأس مصر الأحد المقبل، وسموحة 29 يونيو الجارى، وأخيرا الجونة 5 يوليو المقبل، على أن يعود أمام فيوتشر المقرر لها 12 يوليو المقبل.
فى سياق متصل ينتظم محمد عبد المنعم لاعب الأهلى، فى التدريبات الجماعية عقب مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء اليوم على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.
وقال الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين والمتواجد مع الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة، إن عبد المنعم حالته مطمئنة ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة، وينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة المحلة لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وشارك محمد عبد المنعم فى عمليات الإحماء خلال مران الأهلى الجماعى الذى أقيم مساء أمس على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة.