شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر لاعب منتخب السلة يخضع لجراحة الصليبى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع مهاب ياسر لاعب منتخب مصر لكرة السلة لفحوصات جديدة صباح اليوم الأربعاء تحت إشراف احد استاذة جراحة العظام والمفاصل واصابات الملاعب بعد إصابته في مباراة أمس الودية أمام المنتخب الأردني.

وأكد الطبيب أن اللاعب مهاب ياسر تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ويحتاج لتدخل جراحي تمهيدًا للتعافي من الإصابة وعودته إلى الملاعب.

وفورًا، وجه الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بخضوع مهاب ياسر للجراحة غدًا الخميس من أجل البدأ بعدها مباشرًة في تأهيل اللاعب.