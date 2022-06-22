شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تتوجه غداً إلى الجزائر بطائرة خاصة للمشاركة فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط صباح غداً الخميس ، على متن طائرة خاصة متوجه إلي لمدينة وهران الجزائرية مباشرة، والمقرر اقامتها يوم 25 يونيو إلي 5 يوليو المقبل . وغادر وفد مقدمة البعثة يوم السبت الماضي برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والبعثة الادارية لميس غازي إدارة الشئون الفنية والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة وخالد حسن وعادل عبدالدايم الإدارة المالية وإداري البعثة طارق سليمان وأشرف عابد ومحمد سليم والبعثة الطبيه الدكتورة أماني عبدالفتاح . وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط ال19 المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية . واعتذر عن المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذر عن المشاركة اتحادات الدراجات وكرة القدم