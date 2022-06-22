شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريقا الزمالك والبنك الأهلى باستاد المقاولون العرب فى إطار فعاليات الجولة الـ22 للدورى، ويدخل الزمالك اللقاء فى المركز الأول للدورى برصيد 45 نقطة، ويسعى إلى مواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد بالصدارة عن أقرب المنافسين فى ظل المنافسة الحامية بينه وبين الأهلى وبيراميدز، فى المقابل يدخل البنك الأهلى اللقاء فى المركز السابع برصيد 30 نقطة ويحاول لاعبوه تحقيق نتيجة إيجابية من أجل استكمال مشوارهم الناجح مع مديرهم الفني خالد جلال.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.43 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك الاهلى 5.93 مليون يورو.

وقد طلب فيريرا من لاعبيه ضرورة الضغط من الدقيقة الأولى على لاعبى البنك الأهلى من أجل خطف هدف المبادرة لإراحة الأعصاب، خاصة أن المنافس أحد الفرق القوية بالمسابقة والتي تجيد اللعب أمام الكبار، ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي ولم تخسر سوى خمس مباريات فقط.