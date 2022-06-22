شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب خالد جلال أمام الزمالك قبل صدام الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك مجدداً لمبارياته بالدورى بعد التعادل الإيجابى مع الأهلى بهدفين لكل منهما، حينما يواجه نظيره البنك الأهلى فى لقاء قوى باستاد المقاولون العرب فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وخلال مسيرته التدريبية واجه خالد جلال نادى الزمالك فى 4 مباريات، تعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر واحدة، وسجلت فرق خالد جلال ثلاثة أهداف فى الزمالك، واستقبلت 6 أهداف، ولم يتذوق طعم الفوز على الفريق الأبيض حتى الآن، وجاءت نتائج المباريات الأربعة كالتالى:

مع البنك الأهلى

ـ تعادل 1/1 في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي

ـ خسر 4/1 في مباراة الدور الأول الموسم الماضي

-تعادل 1/1 فى مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم

مع نادى مصر

ـ تعادل سلبياً في الدور الأول من دوري 2019 / 2020



كشف حساب خالد جلال

في المقابل يجهز خالد جلال لمفاجأة لمباغتة الزمالك أثناء اللقاء، في ظل علمه بكل كبيرة وصغيرة في الفريق الأبيض، لاسيما أنه أحد المدربين الذين مروا على قيادة الفريق في الأعوام الماضية.

ويسعى المدير الفنى للبنك الأهلى إلى خطف نقاط المباراة من أجل الدخول والمنافسة على المربع الذهبى، لاسيما أنه قريب من الثلاث مراكز التي تسبقه في المربع الذهبى ، ويعتمد المدير الفني على بعض العناصر الأساسية في التشكيلة الأساسية للفريق مثل محمود الزنفلى في حراسة المرمى وأحمد ياسين ومحمد دبش في الخط الخلفى وفى الجزء الهجومى يعتمد على كريم بامبو وناصر منسى وإسحاقو يعقوبو من الجانب الأيسر وفادى فريد وأسامة فيصل.