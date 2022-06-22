شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يقود الهجوم فى تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، علي عودة يوسف أوباما لتشكيل الفريق في مواجهة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وقرر فيريرا تواجد يوسف أوباما في مركز المهاجم الصريح، علي أن يجلس كلًا من عمر السعيد وسيف الدين الجزيرى علي مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

محمد عواد في حراسة المرمي.

فى الدفاع:- محمود حمد الونش - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة.

فى الوسط:- محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - سيد عبد الله نيمار.

فى الهجوم:- يوسف أوباما.