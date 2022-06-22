شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

س: ما موقف الأهلى وغزل المحلة فى جدول الدورى؟

ج: يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ست مباريات وسجل 19 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والمحلة؟

ج: التقى الأهلى وغزل المحلة فى 94 مباراة، كان الفوز حليف الأهلي فى 52 مباراة، فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى 12 مباراة.

س: من يدير مباراة الأهلى وغزل المحلة تحكيمياً؟

ج: يدير اللقاء عبد العزيز السيد حكم ساحة، أحمد حسام وشريف عبد الله مساعدين، عمرو عايد حكم رابع، أحمد الغندور حكم فيديو، محمد عبد الحافظ مساعد حكم فيديو.

س: ما نتيجة مباراة الدور الأول بين الاهلى والمحلة؟

ج: فاز الأهلى على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور الأول، وشهدت المباراة هدفا قاتلا للمارد الأحمر في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة عن طريق على معلول بعد أحداث ساخنة طوال اللقاء.

س: ما غيابات الأهلى أمام المحلة ؟

ج: استبعد سامى قمصان مدرب الاهلى 11 لاعبا من مباراة غزل المحلة هم عمار حمدى وأكرم توفيق وميكيسونى وحمدى فتحى وأليو ديانج وحسين الشحات وعلى معلول وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف وعلى لطفى ومحمد عبد المنعم.