شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي الاتفاق مع شركة ألمانية عالمية لرعاية ملابس الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع شركة ملابس عالمية سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتكون راعي ملابس النادي بداية الموسم المقبل.

كان الأهلي قد تعاقد مع هذه الشركة العالمية منذ عدة سنوات ، ولم يتم تجديد العقد بعد نهايته لتدخل شركة "سبورتا" السعودية وتفوز برعاية ملابس الأهلي ، ثم حصلت شركة "أمبرو" الإنجليزية على حقوق رعاية ملابس المارد الأحمر منذ عام 2018 وحتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل عقد رعاية الأهلي مع شركة الملابس الألمانية العالمية خلال الأسابيع المقبلة بعد الإنتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بالعقد .

على صعيد أخر ، يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره غزل المحلة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدف فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ستة مباريات وسجل 19 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة الانتصارات في الدوري بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق في القمة 124 بأخر ظهور في المسابقة ، ويتطلع قمصان لتهيئة لاعبيه جيداً لمصالحة الجماهير وتعويض الأداء السيىء الذى ظهروا به خلال الشوط الثانى في مباراة القمة وتفريطهم في الفوز لتحقيق الانتصار الليلة لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك ، وخسر غزل المحلة من طلائع الجيش بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري.