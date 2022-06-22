شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح يرافق بعثة فراعنة اليد فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرافق أيمن صلاح المدير الفنى للمنتخبات الوطنية لكرة اليد بعثة منتخب الرجال فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط فى الجزائر ، وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى فى دورة العاب البحر المتوسط كل من :

المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو و المدرب المساعد روبن جارابايا أريناس و مدرب حراس المرمى الكرواتي فينيو لوزيرت و نور ابو زيد المدير الادارى للفريق الوطنى و محمد امام محلل الاداء الفنى للمنتخب الوطنى و الدكتور محمد شوقى طبيب المنتخب الوطنى.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى .

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة الأولى التى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب تونس ومنتخب سلوفينيا ومنتخب إيطاليا ومنتخب صربيا.

برنامج مواعيد مباريات منتخبنا الوطنى المصرى بدورة العاب البحر المتوسط:

المباراة الأولى يوم 27 يونيو 2022: منتخب مصر ومنتخب إيطاليا فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية يوم 28 يونيو 2022 : منتخب مصر ومنتخب صربيا فى تمام الساعة 11:00 صباحا يتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة يوم 30 يوليو 2022: منتخب مصر ومنتخب تونس فى تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة يوم 1 يوليو 2022: منتخب مصر الوطنى ومنتخب سلوفينيا تقام المباراة فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.