شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود يمثل مصر فى كونجرس الاتحاد الدولى للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر محمد عبد المقصود رئيس إتحاد رفع الأثقال إلى ألبانيا يوم 24 يونيو الجارى لتمثيل الاتحاد المصرى فى عمومية الإتحاد الدولى المحدد لها يوم 25,26 يونيو الجارى و التى تشهد إنتخابات .

ومن المقرر أن يلحق عبد المقصود ببعثة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يوم 28 من نفس الشهر الجارى .

يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.