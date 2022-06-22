شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يكشف حقيقة تمديد تعاقد نونو ألميدا بعد تألقه فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى فاركو أن ناديه يرتبط بعقد مع البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى للفريق لمدة موسم آخر بخلاف الحالى، بعد الأنباء التى أشارت لدخول إدارة فاركو في مفاوضات لتمديد تعاقد المدرب البرتغالى بعد تألقه في الدوري المصرى.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تعاقدنا مع نونو ألميدا في مارس الماضى لمدة موسم ونصف الموسم، بنهاية الموسم يكون قد أنهى نصف موسم ولديه موسم كامل معنا ، وبالتالي لم نفتح ملف تمديد التعاقد في الوقت الحالي، لايزال الأمر مبكراً لحسم هذا الملف".

وحصد البرتغالى نونو ألميدا 14 نقطة من 10 مباريات فلم يخسر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيراً التعادل الايجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

ويمتلك نونو ألميدا خبرة كبيرة فى مجال التدريب، كما كانت له تجربة ناجحة فى الدوري المصرى معاوناً للبرتغالى فيريرا فى تدريب الزمالك بولايته الأولى، كما عمل مع فيريرا لمدة 4 مواسم أثناء تدريبه لنادى السد القطرى.