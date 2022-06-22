شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: البرتغالى فيتوريا (طفش) من الأهلى.. وطارق حامد تعامل باحتراف مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادى الأهلى سوف يعلن اسم المدرب الجديد للفريق الأحمر عقب 9 أيام من الآن، قائلا "الأهلى سيعلن عن المدير الفنى بعد 9 أيام من الآن والبرتغالى روي فيتوريا (طفش) ولم يستكمل المفاوضات بسبب سقف الرواتب الذى يضعه الأحمر ولن يتخطاه أيا كان اسم المدرب".

وأوضح أحمد شوبير خلال حديثة عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم أن موقف طارق حامد لاعب فريق الزمالك سليم قائلا "عجبني تعامل طارق حامد الاحترافى مع إدارة الزمالك الراجل رجع وقدم كل التقارير الطبية إنه كان بيتعالج ولم يتهرب عن أداء المباريات".

ويبذل بعض الوسطاء محاولات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وطارق حامد لاعب الفريق، بعدما تغيب اللاعب عن الزمالك ما يقرب من 50 يوما دون الحصول على إذن من النادى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن هناك محاولات من الطرفين لتقريب وجهات النظر، وإزالة أى سوء تفاهم فى محاولة أخيرة لتجديد تعاقد طارق حامد الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن الزمالك متمسك ببقاء اللاعب فى صفوفه لمواسم مقبلة.