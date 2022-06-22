شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة إنبى تتجه إلى أسبانيا لخوض البطولة الدولية الودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت بعثة نادى إنبى تحت 14 سنة ، إلى أسبانيا للمشاركة فى البطولة الدولية الودية التى يستضيفها نادي بونفيرادينا في إسبانيا ضمن فعاليات إحتفاله بمئوية تأسيسه،والتي تقام في بونفيرادا ليون،في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2022 حيث يشارك فى البطولة الدولية أندية أسبانية عريقة مثل سيلتا دي فيغو و ديبورتيفو دي لا كورونيا ، علماً بأن نادى إنبى هو أول فريق مصرى يلعب بطولة من هذا النوع في إسبانيا .

وحرص أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى على متابعة الفريق قبل مغادرته مطار القاهرة والاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعبين ، متمنيا لهم التوفيق وتقديم مستوى كروى يليق بنادى إنبى والذى يمثل مصر فى هذه البطولة .

قال أيمن الشريعى إن سفير إسبانيا فى مصر رامون خيل كاساريس وعد ناشئى الفريق البترولى مواليد 2008 باحتفالية خاصة حال التتويج فى البطولة الدولية الودية التى يستضيفها نادي بونفيرادينا بإسبانيا ضمن فعاليات احتفاله بمئوية تأسيسه،والتي تقام في بونفيرادا ، ليون ، في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2022.

أكد رئيس نادى إنبى إن الهدف من البطولة الودية اكتساب اللاعبين الخبرات والاحتكاكات في سن صغير حتى يكونوا جاهزين للاحتراف ويتأقلموا مع المعسكرات الخارجية والسفر واللغة خصوصا أن هذه الأشياء تعتبر عاملا أساسيا في تنمية قدرات الناشئين.

أوضح الشريعى أن خطوة مشاركة ناشئى إنبى في البطولة الودية تعد مختلفة وستعود بالفائدة على النادى واللاعبين خصوصا أن إنبى يعد أول فريق يشارك في بطولة ودية خارج مصر مؤكدا أنها خطوة جيدة لقطاع الناشئين.