شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. على معلول يكشف كواليس رفض عروض مغرية حبا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها على معلول ظهير أيسر الأهلى عن ارتباطه بالقلعة الحمراء وقصة الحب التى تربطه بالنادى ورغبته فى الاعتزال بالجزيرة.

قال معلول: "لعيب الكورة بيلعب عشان الفلوس ولكن أهم حاجة حب الناس، واسمك اللى هيبقى، شوف أنيس بوجلبان لما بييجى مصر فى الوقت الحالى مازالت الناس تفتكره وتشيله فوق رساها ودى أول حاجة الواحد يفكر فيها بعد انتهاء مسيرته مع الكرة".

وتابع: "أنا من أول ما جيت الأهلى كل ميركاتو يجيلى عرض أو اتنين وكان عندى إيمان كبير إنى هقعد فى الأهلى والنادى يوصل لمرحلة إنه ميفكرش يستغنى عن معلول والحمد لله ويمكن أكبر عرض كان من الهلال وكان الأكبر للنادى وعلى معلول وحبى للنادى والجمهور خلانى أقعد، والإدارة كان عندها رأى إنى لازم أكمل مع الأهلى".

وشدد: "يربطنى مع الأهلى عقد احترافى ولكن عندى عقد حب واحترام للأهلى، وعندى عقد مع النادى ولازم أكمل لآخر مدة فيه، وإذا ما قاليش لا راح نعاود مد عقدى مع الأهلى".

وأضاف: "نفسى أختم مسيرتى مع الأهلى، ولو ليا نصيب أختم مسيرتى مع الأهلى هختمها".