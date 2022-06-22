شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : على مسئوليتى أبو جبل خارج الزمالك الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي خالد الغندور أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، وأن الحارس لن يجدد تعاقده مع القلعة البيضاء.

تابع الإعلامي خالد الغندور في برنامجه على إذاعة أون سبورت : " على مسئوليتي محمد أبو جبل لن يكون متواجد مع الزمالك في الموسم القادم ولن يجدد تعاقده ن وسيرحل بنهاية الموسم الجاري".

تدهورت العلاقة بين مسئولى نادى الزمالك، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خاصة بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيًا لمحمد عواد فى مواجهة القمة 124 أمام الأهلى، والتى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة الزمالك إحالة أبو جبل للتحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء رفضه الجلوس احتياطياً فى لقاء القمة، حيث غاب اللاعب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلى لعدم الجاهزية من الناحية الطبية، حيث يعاني اللاعب من الإجهاد وخاض تدريبات تأهيلية فى الجيم، ولم يشارك فى مران الزمالك الجماعى منذ عودته من معسكر المنتخب.

وبعد تلك الواقعة، أصبحت علاقة أبو جبل بالزمالك شبه منتهية، خاصة وإن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وسبق ووقع أبو جبل لنادى النصر السعودى وحصل على مقدم التعاقد، الأمر الذى يجعل العلاقة منتهية بين الطرفين.