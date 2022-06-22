شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وغزل المحلة قبل صدام الدورى؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق الأهلى مجدداً فى الدورى بعد التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدفين لكل فريق، حينما يواجه نظيره غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء على استاد الأهلى والسلام فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ست مباريات وسجل 19 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.



ارقام الاهلى والمحلة

وفاز الأهلى على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الدور الأول، وشهدت المباراة هدف قاتل للمارد الأحمر فى الثوانى الأخيرة من عمر المباراة عن طريق على معلول بعد أحداث ساخنة طوال اللقاء.