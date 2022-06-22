شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يضخع لفحوصات طبية في النمسا خلال ساعات رفقة طبيب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي "فينك" مساء اليوم ،الأربعاء، للوقوف على تطورات علاجه وتأهيله من العملية الجراحية الى أجراها قبل عدة أشهر في الرباط الصليبي.

ويخضع أكرم توفيق للعديد من الفحوصات التي تكشف عن موقفه من برامج التأهيل التي خضع لها طوال الأشهر الماضية في النمسا والقاهرة وقطر.

ويرافق أكرم توفيق في رحلته العلاجية حالياً في النمسا ، الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي الذي سافر خلال الساعات الماضية إلى ألمانيا ومنها إلى النمسا من أجل التواجد مع أكرم توفيق خلال خضوع الأخير لفحوصات طبية والعرض على الخبير النمساوي الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق قبل عدة أشهر.

وكان أكرم توفيق قد سافر إلى قطر يوم 12 يونيو الجاري من أجل خوض فترة تأهيل جديدة هناك للتعافي من إصابة الصليبي وتوجه منها إلى النمسا خلال الساعات الماضية من أجل الخضوع لفحوصات لدى "فينك".

ومن المقرر أن يعود أكرم توفيق للتدريبات الجماعية خلال أغسطس المقبل، وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون خلال يناير الماضي.