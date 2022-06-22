شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام البنك الأهلي المقرر لها السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى.

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – سيد نيمار

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عبد الله جمعة

خط الهجوم: عمر السعيد - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي