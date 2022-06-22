شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بطلا للدورى للمرة 20 فى تاريخه بالتعادل فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق ليحتفل بتتويجه بطلا للدورى للموسم الثانى على التوالى والعشرين فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 22 يونيو 1986.

تقدم أشرف قاسم فى الدقيقة 37 من الشوط الأول، وتعادل مجدى عبد الغنى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدولى محمد حافظ، وعاونه كل من إسماعيل اليمنى، وسمير يوسف.

تشكيل الأهلى فى القمة 58 جاء مكونا من: أحمد شوبير، حمدى أبوراضي، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغني، بدر رجب (زكريا ناصف)، أسامة عرابي، حسام حسن، ومحمد السيد.

أما تشكيل الزمالك فضم: طارق عبدالعليم، محمد صلاح، هشام يكن، إسماعيل يوسف، أحمد رمزي، حمادة عبداللطيف، أشرف قاسم (علاء فوزى)، محمد حلمي، خالد عبدالرحمن (حمادة يونس)، جمال عبدالحميد، وطارق يحيى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.