شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الزمالك .. منسى و بامبو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى على التشكيل الذى يخوض مواجهة الزمالك مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد القاهرة الدولى .

ومن المتوقع أن يخوض فريق البنك الاهلى بتشكيل كالتالى :

فى حراسة المرمى: محمود الزنفلى.

فى خط الدفاع: عاصم صلاح، محمد "دبش"، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم.

فى خط الوسط: إسحاق يعقوبو، محمد فتحى، محمد هلال، محمد حامد.

فى الهجوم: ناصر منسى، كريم بامبو .

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة من 21 مباراة خاضها الفريق، فاز 14 وتعادل 3 وخسر 4، أحرز لاعبوه 36 هدفا ومنى مرماه بـ22 هدفا، بينما يدخل البنك الأهلى المباراة فى المركز السادس برصيد 30 نقطة من 21 مباراة، فاز فى 7 وتعادل 9 وخسر 5، أحرز لاعبوه 25 هدفا ومنى مرماه بـ21 هدفا.