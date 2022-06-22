قبل مواجهة غزل المحلة .. شوبير يكشف تفاصيل أزمة مدرب الأهلي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن التطورات الأخيرة في ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.

وقال “شوبير” في تصريحات إعلامية : "مجلس الأهلي قرّر رصد 2.5 مليون دولار، وذلك من التعاقد مع المدير الفني الجديد".

واختتم: "سبب تعثر المفاوضات مع روي فيتوريا هو القيمة المالية التي حددها الأهلي، والمجلس الأحمر يرفض زيادة هذه القيمة".

مواجهة غزل المحلة

وعلى صعيد أخر ، يستعد النادي الأهلي تحت قيادة سامي قمصان لخوض مواجهة غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر سامي قمصان مدرب الأهلي المتوقع على التشكيل المتوقع، في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق الأحمر، حيث يفتقد الأهلي للثنائي أكرم توفيق، وعمار حمدي، بسبب الإصابات القوية، وبالتالي سيتواصل غيابهم عن مباريات الأهلي المقبلة.

كما يغيب كل من علي لطفي وحمدي فتحي وعلي معلول وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف وحسين الشحات، وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم، ومحمد محمود لأسباب مختلفة.