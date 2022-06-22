رفض تام لتولي حقيبة مدرب منتخب مصر .. شوبير: أزمة كبيرة تواجه الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الكابتن أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، عن أزمة كبيرة تواجه منتخب مصر الأول، والمنتخب الأوليمبي .

حيث قال شوبير في تصريحات إعلامية : "كيروش وكوبر خارج حسابات اتحاد الكرة لخلافة إيهاب جلال في الفترة المقبلة".

وأضاف شوبير : "حتى هذه اللحظة هناك أزمة لدى اتحاد الكرة في عدم توفير البديل المناسب، ولكن المشكلة التي تقابل المنتخب هي تعثر موقف الفراعنة في التصفيات بالتزامن مع قرب موعد المواجهات".

وتابع : "طريقة رحيل إيهاب جلال عن منتخب مصر، جعلت هناك رفض تام من جانب خالد جلال وأحمد سامي بشأن تدريب المنتخب الأوليمبي، بالتزامن مع عدم وجود مواهب مميزة في هذه المرحلة العمرية".

البرتغالى كارلوس كيروش

يكثف مسئولو اتحاد الكرة من اتصالاتهم لحسم إسم مدرب منتخب مصر الجديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق، الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا، ويأتى على رأس المدربين المرشحين لقيادة المنتخب ، البرتغالى كارلوس كيروش الذى تواصل اتحاد الكرة معه للعودة مجددا ولكنه أبلغ اتحاد الكرة بأنه سيأتي لمصر بعد 10 أيام للمفاوضات، وأنه حاليا في موزمبيق.