شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلى بعدما أغلق الجهاز الفنى للفارس الأبيض بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة القمة أمام الأهلى، والتى أقيمت باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلى فى جدول الدورى

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة من 21 مباراة خاضها الفريق، فاز 14 وتعادل 3 وخسر 4، أحرز لاعبوه 36 هدفا ومنى مرماه بـ22 هدفا، بينما يدخل البنك الأهلى المباراة فى المركز السادس برصيد 30 نقطة من 21 مباراة، فاز فى 7 وتعادل 9 وخسر 5، أحرز لاعبوه 25 هدفا ومنى مرماه بـ21 هدفا.

غيابات الزمالك أمام البنك الأهلى

يغيب عن الزمالك فى لقاء البنك الأهلى كل من محمد أبو جبل وحمزة المثلوثى وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود علاء وطارق حامد بداعى الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.