شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة.. بيرسى تاو وشريف وصلاح محسن فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد.

في خط الوسط: أحمد كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - صلاح محسن.

ويدخل فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات فى الدورى بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق فى القمة 124 بآخر ظهور فى المسابقة، ويتطلع قمصان لتهيئة لاعبيه جيداً لمصالحة الجماهير وتعويض الأداء السيئ الذى ظهروا به خلال الشوط الثانى في مباراة القمة وتفريطهم في الفوز لاستعادة لقب الدورى الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك، وخسر غزل المحلة من طلائع الجيش بهدف دون رد في آخر ظهور بالدوري.