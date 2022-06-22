شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصريين يتنافسون فى بطولة كأس العالم للخماسى الحديث بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، بعد قليل، منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للخماسى الحديث، والتى تستضيفها العاصمة التركية أنقرة فى الفترة من 22 حتى 27 يونيو الجارى .

ويشهد اليوم إقامة منافسات السلاح سيف المبارزه لدور التصفيات للسيدات للرجال، ويخوض 7 أبطال مصريين المنافسات وهم: سلمي أيمن و أميرة قنديل و ملك خالد، محمد الجندى وأحمد أشرف ومهند طارق، بينما يشارك اسلام حامد بمسابقات الزوجي المختلط.

وتنطلق اليوم منافسات السلاح سيف المبارزه لدور التصفيات للسيدات في تمام الساعة 10 صباحا، فيما تبدأ منافسات الرجال في تمام الواحده والنصف ظهرا.

واستطاع المنتخب المصرى التأهل للنهائى بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبين وثلاث لاعبات، هذا إلى جانب تأهل المنتخب المصري بفريق مختلط وذلك بعد الحصول على ميداليتين ذهبية وأخرى برونزية.

ويقود الفريق فنيا فى البطولة كل من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني للشباب، وسامح مجدي المدير الفنى للسلاح ومحمد غيث و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح ، وهشام سليمان وأحمد سعد مدربو العدو ، وابراهيم سكر مدرب الرماية وياسر عصر المدير الفنى للفروسية ، ويترأس البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمود سالم إداري .