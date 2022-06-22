شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يرفض التفريط فى نجومه بحثاً عن الظهور الأفريقى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادى فاركو التخلى عن أى نجم من نجوم الفريق فى نهاية الموسم الجارى، متمسكين بكامل نجومهم أملا فى إجراء تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل يضمن الظهور الأفريقى للفريق البرتقالى بالموسم الجديد، خاصة أن النادى لديه العديد من الطموحات لتحقيقها فى الفترة المقبلة، والتى ستكون بحاجة إلى اللاعبين الحاليين مع بعض التدعيمات أيضًا.

وأشارت بعض التقارير الصحفية لترحيب فاركو بالاستغناء عن جهود حارسه محمد صبحى في الصيف المقبل.

وطلب مسئولو نادى فاركو من البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني للفريق، تقريراً فنياً شاملاً عن احتياجات الفريق البرتقالى من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسئولو فاركو فى تحديد احتياجات الفريق مُبكراً من أجل إتمام أكثر من صفقة قوية، بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية حاجة الفريق لتدعيمات فى عدة مراكز، منها وسط الملعب والهجوم.

ويُعاني فريق فاركو من أزمة في مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد إصابة عمرو جمال بالصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى فيفا بجانب إصابته أيضاً بالرباط الصليبى.