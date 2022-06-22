شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كيروش وكوبر خارج حسابات الاتحاد لتولى تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الثنائى البرتغالى كارلوس كيروش والأرجنتينى هيكتور كوبر خارج الحسابات حاليا لتولى تدريب منتخب مصر مرة أخرى، وعلى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حسم هذا الملف مبكرا، حيث لا يوجد استقرار على الأسماء المرشحة لتولى تدريب الفراعنة.

وأوضح أحمد شوبير خلال حديثة عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم أنه لابد من حسم اسم المدير الفني لمنتخب مصر الأيام الحالية وعدم التأخير لمنحة التوقيت للعمل على وضع خطة، ومشاهدة اللاعبين قبل استئناف مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة، قائلا "ملف المدرب فى المنتخب مينفعش يطول أكتر من كده، خلاص مفيش كيروش ومفيش كوبر، اتحاد الكرة كل شوية يقول مدرب أجنبى، لكن هما نفسهم مش عارفين يحددوا مين ومنتخب مصر داخل على مباريات صعبة في التصفيات، مالاوي وإثيوبيا في مصر، وبعدها غينيا ومالاوي هناك مباراتين هيكونوا في منتهى الصعوبة، لازم تكسب مباراة خارج أرضك أو تتعادل في واحدة منهما، أو تكسب واحدة وتتعادل أخرى وعشان كده بقول لازم نعلن عن التعاقد مبكرا عن المدرب، ويكون معاه طاقة مساعد كويس يكون أمين".

وأشار أحمد شوبير إلى أن الالمانى فاجنر لا يتواجد في مصر الفترة القادمة ومستمر في التدريب بالدوريات الأوروبية قائلا "اللي كل شوية يقولوا اسمه مش هيدرب في مصر الراجل كلامه واضح ومكمل في أوروبا مش هييجي مصر لا الأهلي ولا المنتخب".

وابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن تدريب المنتخب الوطني الأول لوجود عدد من السير الذاتية الأفضل لدى إدارة اتحاد الكرة، فى الوقت الذى يوجد اقتراح بتدريبه المنتخب الأوليمبي، إلا أن حسم ملف المنتخب الأولمبي سيكون بعد اختيار المدير الفني للمنتخب الأول.

ويفضل مسئولو اتحاد الكرة عدم التسرع في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب، في ظل وجود محاولة لإعادة كارلوس كيروش المدير الفنى السابق للفراعنة، والذى من المقرر أن يحسم موقفه خلال الساعات المقبلة.

وتلقى اتحاد الكرة أكثر من سيرة ذاتية لتدريب منتخب مصر منها تيرى هنرى ووينفريد شايفر وغيرهم.