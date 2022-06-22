شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب 1.5 مليون دولار تعويضا من فرناندو بعد هروبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادى الإسماعيلى تعويضا ماديا يقدر بـ1.5 مليون دولار من المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو بعد هروبه وفسخ تعاقده من طرف واحد، وهى قيمة تعاقده بالكامل، ويعكف مسئولو النادى على تجهيز شكوى للاتحاد الدولى فيفا ضد اللاعب من أجل إرسالها لاتحاد الكرة الذى يقوم بدوره لإرسالها للفيفا لحفظ حق القلعة الصفراء فى اللاعب.

وكشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى سبب هروب فرناندو، مؤكدا أن اللاعب فوجئ بأن الشيك الذى تسلمه من رئيس النادى بدون رصيد، فاستخرج جواز سفر بدل فاقد ليغادر إلى بلاده، وكان مسئولو النادى الإسماعيلى قد فوجئوا بهروب المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو، حيث تغيب عن مران الفريق أمس، واستخرج بدل فاقد من جواز سفره ليغادر البلاد.

وكان المهندس يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، قد عقد اجتماعًا مطولاً مع المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو؛ لبحث إنهاء الأزمة التى ظهرت مؤخرًا والخاصة بمستحقات اللاعب وراتبه الشهرى.

وأعلن رئيس الإسماعيلى عقب الجلسة التى عُقدت بمقر النادى إنهاء هذا الملف، بعد اجتماع تفاوضى مع اللاعب وعدة خطابات ومراسلات مع محامي ووكيل اللاعب، وقد تم ذلك بنجاح.

ويعد محامى فيرناندو هو نفس محامى كارميلو الذى هرب من الإسماعيلى منذ فترة قليلة، ولم يتقاض اللاعب الأرجنتينى نسبة الـ50% من مستحقاته لدى القلعة الصفراء.

وأعلن دييجو دوريجاراي، لاعب الإسماعيلي، في بيان رسمي عبر "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، عن فسخ تعاقده مع الدراويش من طرف واحد، حيث أرجع السبب إلي فسخ تعاقده قد جاء بسبب مضايقات متكررة من الإدارة، قائلا: "أود أن أبلغ الجماهير أنه لسوء الحظ وبسبب الأخطاء المتكررة والإساءات المستمرة، فقد أنهيت عقدي مع الإسماعيلي من طرف واحد وأنا ممتن جدا لجمهور الإسماعيلي على الدعم الذي قدموه لي طوال فترة إقامتي على قدرتهم على التحمل التي وضعوها في ناديهم على الرغم من كل المشاكل".

"في النهاية أشكر زملائي والعاملين في النادي على اللحظات السعيدة التي أمضيناها والتي ستظل دائما في ذاكرتي، شكرًا لكم جميعا".