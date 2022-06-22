شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا يسجلون غياباً عن الأهلى أمام غزل المحلة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق الأهلى مجدداً فى الدورى بعد التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدفين لكل فريق، حينما يواجه نظيره غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

واستبعد سامى قمصان المدير الفنى المؤقت للأهلى 12 لاعبا من المباراة هم عمار حمدى وأكرم توفيق وميكيسونى وحمدى فتحى وأليو ديانج وحسين الشحات وعلى معلول وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف وعلى لطفى ومحمد عبد المنعم للإصابة ومحمد محمود لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلى للمباراة كالتالى: ‏ محمد الشناوى ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وبدر بانون وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وبيرسي ‏تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي وغزل المحلة إلى الحكم عبد العزيز السيد، ويعاون عبد العزيز السيد كل من أحمد حسام وشريف عبدالله وعمرو عايد، وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمد عبد الحافظ مساعد فيديو.